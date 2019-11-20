Украинца забрали в армию прямо из "МакДональдса": детали скандала

Осенний призыв 2019 продолжается. Для парня из Одессы, который работал в сети ресторанов "МакДональдс", история законилась тем, что его забрали в армию посреди рабочего дня. Сотрудники областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат) принудительно доставили на сборный пункт парня, который, по словам родственников, получил отсрочку. Об инциденте рассказал отец призывника Николая Стахова – Александр из села Веселый Кут, передает местное издание "Думская".

По словам отца, Николай Стахов получил отсрочку от срочной службы в армии до весны 2020 года.

"Моему сыну 21 год. В этом году проходил районную военную медкомиссию, которая дала ему отсрочку на год – до весны 2020 года. У него были разорваны мышцы на правой руке. После этого он никаких повесток от военкомата не получал. Он работает в Одессе, в "Макдоналдсе". Сегодня в шесть часов утра к нему прямо на работу пришли сотрудники военкомата и заявили, что он находится в розыске и настаивали на том, чтобы он поехал с ними на сборный пункт для призыва в армию. Сын отказался. Тогда они вызвали полицию, с помощью которой Николая отвезли на территорию сборного пункта на ул. Заньковецкой", — рассказал отец призывника.

Призыв в армию (иллюстративное фото: mil.gov.ua)

Адвокат пострадавшего Валерий Судаков считает, что действия сотрудников военкомата и полиции в данном случае были незаконны: "Если призывник не получал повестки, и не расписывался на документе о том, что он обязан явиться в военкомат, его не имеют права насильно доставлять на сборный пункт. Полиция также в этом случае действовала незаконно".

Сам Николай Стахов рассказал, что его в областной сборный пункт сопровождали полицейские в принудительном порядке.

"Я уже прошел медкомиссию, никого из врачей не заинтересовало то, что у меня правая рука травмирована. Из сборного пункта меня не выпускают, сказали, что трое суток я проведу здесь и потом отправят в войска", — рассказал призывник.

Сотрудник пресс-службы центра Анастасия Ильяш заверила, что никакого насильного задержания Николая Стахова не было.

"Да, действительно к нему приходили сотрудники центра, которые объяснили призывнику, что он находится в розыске как уклонист. Полиция при этом лишь проверила документы призывника. В центр он поехал добровольно, а не по принуждению. Пройдя медкомиссию, он был зачислен в резерв призывников, которые ожидают отправки в ряды ВСУ. В соответствии с постановлением Кабмина Украины № 352, областные сборные пункты могут создавать резерв призывников в необходимом количестве из числа тех, которые отправляются в команды. Задерживать на областных сборных пунктах призывников, которые пребывают в резерве, больше чем на двое–трое суток запрещено. Эти трое суток призывник из резерва пребывает на территории сборного пункта, за него несет ответственность лично начальник областного территориального центра. То есть, если призывнику нужно будет выйти за пределы центра, он должен обратиться к начальнику, который оформит ему краткосрочное увольнение", — пояснила Анастасия Ильяш.

Александр Стахов тем временем собирается писать заявление в полицию и прокуратуру о том, что его сына незаконно похитили и насильно удерживают на территории областного сборного пункта Минобороны.