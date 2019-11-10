Загороднюк рассказал о перспективах профессиональной украинской армии

Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Министр заявил, что Украина движется к профессиональной армии по стандартам НАТО

В Министерстве обороны Украины заявили о необходимости отмены призывного формата несения службы с полным переходом к профессиональной украинской армии. Об этом заявил министр оборонного ведомства Андрей Загороднюк в эфире телеканала 1+1.

Министр, отвечая на вопрос о том, к какой армии движется Украина, и будет ли отменен призыв несения службы, он заявил: "Это моя цель - отменить призыв. Но это не произойдет в скором времени, на протяжении года... Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО".

Напомним, ранее Загороднюк заявил, что в Украине реален полный переход на контрактную армию даже в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, в нынешних условиях вполне реален переход на контрактную армию. Он также отметил, что система построения Вооруженных сил не должна базироваться на военнослужащих срочной службы.

Отметим, в конце мая Рада 8 созыва приняла за основу в первом чтении законопроект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". Проект после ряда неудачных попыток поддержал 231 депутат ВР.