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Украинскую певицу нагло обворовали в центре Москвы: подробности

STYLERПерсоны    31.07.2019 - 20:00
Украинскую певицу нагло обворовали в центре Москвы: подробности
Фото: Мария Россинская (facebook.com maria.rossinskaya.7)

Украинская певица оставила без присмотра в кафе ценную вещь и поплатилась за это

Украинскую певицу Марию Россинскую обворовали в самом центре Москвы средь бела дня. Исполнительница пришла в кафе и оставила без присмотра церковную икону. Она поставила ее на пол в заведении. Это произошло на улице Тверской.

Исполнительница обратилась в полицию по факту кражи иконы, которая, по ее словам, стоит пять тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Москва".

"В правоохранительные органы Москвы обратилась 28-летняя уроженка Украины М.Россинская. Девушка сообщила, что в кафе на ул. Тверская она оставила на полу без присмотра икону стоимостью 5 тыс. руб., а когда вернулась, иконы уже не было", - пояснил собеседник агентства.

Украинскую певицу нагло обворовали в центре Москвы: подробностиФото: Мария Россинская (facebook.com maria.rossinskaya.7)

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Украинскую певицу нагло обворовали в центре Москвы: подробностиФото: Мария Россинская (facebook.com maria.rossinskaya.7)

Мария Россинская – молодая киевская певица, участница теле-шоу на телеканале "ТЕТ" "Барышня-крестьянка". 

Как мы ранее писали, MARUV, которая является украинской певицей и активно гастролирует в России, лишилась на концерте в Москве ценной вещи. Исполнительницу обокрал фанат, который унес во время выступления сценическую маску артистки. 

Кстати, Полякова жестко ответила на критику хейтеров по поводу своих заработков.

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