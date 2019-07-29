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На концерте в России у MARUV украли ценную вещь: подробности

STYLERПерсоны    29.07.2019 - 18:40
На концерте в России у MARUV украли ценную вещь: подробности
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

MARUV дала концерт в Москве 27 июля

MARUV, которая является украинской певицей и активно гастролирует в России, лишилась на концерте в Москве ценной вещи. Исполнительницу обокрал фанат, который унес во время выступления сценическую маску артистки. Об этом сама звезда сообщила в своем Instagram, а именно в Stories.

Артистка сообщила, что поклонник нагло забрал сценический атрибут и покинул клуб. Фанат, в свою очередь, шантажирует певицу и требует взамен на маску ее автограф.

Как оказалось, это маска танцовщицы балета певицы.

На концерте в России у MARUV украли ценную вещь: подробностиФото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

"Верните маску и выйдете на связь. Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба.. Это маска моей танцовщицы, с которой вы активно переписывались", - написала певица. 

На концерте в России у MARUV украли ценную вещь: подробности
Скриншот сторис (instagram.com/maruvofficial)

Как мы ранее писали, MARUV подогрела слухи о своей беременности, опубликовав фотографию с округлившимся животиком на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что новое фото украинская певица сделала в Екатеринбурге в России.

Мы также сообщали о том, что MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве.

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