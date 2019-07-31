Українську співачку нахабно обікрали у центрі Москви: подробиці

Фото: Марія Россинская (facebook.com maria.rossinskaya.7)

Українська співачка залишила без нагляду в кафе цінну річ і поплатилася за це

Українську співачку Марію Россінську обікрали в самому центрі Москви серед білого дня. Виконавиця прийшла в кафе і залишила без нагляду церковну ікону. Вона поставила її на підлогу в закладі. Це сталося на вулиці Тверській.

Виконавиця звернулася в поліцію за фактом крадіжки ікони, яка, за її словами, коштує п'ять тисяч рублів. Про це повідомляє агентство "Москва".

"В правоохоронні органи Москви звернулася 28-річна уродженка України М. Россінська. Дівчина повідомила, що в кафе на вул. Тверська вона залишила на підлозі без нагляду ікону вартістю 5 тис. руб., а коли повернулася, ікони вже не було", - пояснив співрозмовник агентства.

Фото: Марія Россинская (facebook.com maria.rossinskaya.7)

Наголошується, що за даним фактом порушено кримінальну справу про крадіжку.

Фото: Марія Россинская (facebook.com maria.rossinskaya.7)

Марія Россінська – молода київська співачка, учасниця теле-шоу на телеканалі "ТЕТ" "Панночка-селянка".

Як ми раніше писали, MARUV, яка є українською співачкою і активно гастролює в Росії, втратила на концерті в Москві цінну речі. Виконавицю обікрав фанат, який забрав під час виступу сценічну маску артистки.

До речі, Полякова жорстко відповіла на критику хейтеров з приводу своїх заробітків.