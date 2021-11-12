Украинскую монету продают почти за 500 долларов: как выглядит раритет

На аукционе для коллекционеров и нумизматов появилась украинская монета, которая стоит более 12 тысяч гривен. Это монета номиналом в 15 копеек 1992 года выпуска.

Что это за монета, в чем ее ценность и как она выглядит – читайте в материале ниже.

На аукционе Violity появилась украинская монета номиналом в 15 копеек 1992 года выпуска. За неделю ставки сделали 52 человека, и цена уже поднялась до 12 тысяч гривен – около 470 долларов. До окончания торгов еще два дня и цена монеты может еще вырасти.

Как указывает автор лота, эта монета из магнитной стали и покрыта медью. Ее вес составляет 2,11 грамма.

В каталогах указывается, что цена этой монеты – не менее 14 тысяч гривен. В 1992 году была выпущена пробная партия монет такого номинала, но в оборот их так и не выпустили.

На реверсе указан номинал – 15 копеек, а аверсе изображен герб, стоит дата и написано "Украина".

Изготовляли такие монеты из светлой латуни, магнитной стали, меди, алюминия и серебра.

Как выглядит украинская монета за 12 тысяч гривен

Особенности некоторых монет в том, что гроздь хорошо прочеканена – четыре ягоды в третьей грозди. Цена такого экземпляра может быть еще выше – от 700 до 1000 долларов.

Также в этой серии есть монеты с чеканкой трех ягод в грозди. Такие монеты встречаются из светлой латуни, магнитной или немагнитной стали, меди, никелевого сплава или серебра. Цена такой монеты от 300 до 500 долларов.

Самая дорогая монета в 15 копеек 1992 года была продана в 2016 году на аукционе – это была монета из немагнитной стали, и коллекционер выложил за нее 30 тысяч гривен.