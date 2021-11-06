В Украине продают монету с князем Владимиром за бешеные деньги: как она выглядит (фото)

В Украине на аукционе продают сребреник князя Владимира II типа. Текущая цена монеты составляет 88 888 грн.

Так, сребреник князя Владимира изготовлен из серебра и скрытых дефектов нет, говорится на аукционе Violity .

Однако на монете можно увидеть незначительные трещины. Также есть диагональная не глубокая полоса на лицевой стороне.

Отметим, что лот закончится 8 ноября.

Что касается реставрации, то проводилась профессиональная чистка и консервация.

В общем, существует четыре типа серебряников вроде штемпелей.

На продажу выставили монету с князем Владимиром (violity.com)