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В Украине продают монету с князем Владимиром за бешеные деньги: как она выглядит (фото)

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Суббота 06 ноября 2021 21:31
В Украине продают монету с князем Владимиром за бешеные деньги: как она выглядит (фото) Монету с Владимиром продают за бешеные деньги (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине на аукционе продают сребреник князя Владимира II типа. Текущая цена монеты составляет 88 888 грн.

Так, сребреник князя Владимира изготовлен из серебра и скрытых дефектов нет, говорится на аукционе Violity.

Однако на монете можно увидеть незначительные трещины. Также есть диагональная не глубокая полоса на лицевой стороне.

Отметим, что лот закончится 8 ноября.

Что касается реставрации, то проводилась профессиональная чистка и консервация.

В общем, существует четыре типа серебряников вроде штемпелей.

В Украине продают монету с князем Владимиром за бешеные деньги: как она выглядит (фото)В Украине продают монету с князем Владимиром за бешеные деньги: как она выглядит (фото)В Украине продают монету с князем Владимиром за бешеные деньги: как она выглядит (фото)

На продажу выставили монету с князем Владимиром (violity.com)

Ранее мы сообщали, что в Украине введут в обращение уникальную 10-гривневую монету.

Также недавно мы писали, что продают 1-гривневую монету за 100 тысяч.

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