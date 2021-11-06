В Украине продают монету с князем Владимиром за бешеные деньги: как она выглядит (фото)
Монету с Владимиром продают за бешеные деньги (Виталий Носач РБК-Украина)
В Украине на аукционе продают сребреник князя Владимира II типа. Текущая цена монеты составляет 88 888 грн.
Так, сребреник князя Владимира изготовлен из серебра и скрытых дефектов нет, говорится на аукционе Violity.
Однако на монете можно увидеть незначительные трещины. Также есть диагональная не глубокая полоса на лицевой стороне.
Отметим, что лот закончится 8 ноября.
Что касается реставрации, то проводилась профессиональная чистка и консервация.
В общем, существует четыре типа серебряников вроде штемпелей.
На продажу выставили монету с князем Владимиром (violity.com)
Ранее мы сообщали, что в Украине введут в обращение уникальную 10-гривневую монету.
Также недавно мы писали, что продают 1-гривневую монету за 100 тысяч.