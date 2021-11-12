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Українську монету продають майже за 500 доларів: як виглядає раритет

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П'ятниця 12 листопада 2021 20:02
Українську монету продають майже за 500 доларів: як виглядає раритет Як виглядає українська монета за 500 доларів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На аукціоні для колекціонерів і нумізматів з'явилася Українська монета, яка коштує понад 12 тисяч гривень. Це монета номіналом в 15 копійок 1992 року випуску.

Що це за монета, в чому її цінність і як вона виглядає – читайте в матеріалі нижче.

На аукціоні Violity з'явилася Українська монета номіналом в 15 копійок 1992 року випуску. За тиждень ставки зробили 52 людини, і ціна вже піднялася до 12 тисяч гривень – близько 470 доларів. До закінчення торгів ще два дні й ціна монети може ще зрости.

Як вказує автор лота, ця монета з магнітної сталі та покрита міддю. Її вага становить 2,11 грама.

У каталогах вказується, що ціна цієї монети - не менш як 14 тисяч гривень. У 1992 році була випущена пробна партія монет такого номіналу, але в обіг їх так і не випустили.

На реверсі вказано номінал - 15 копійок, а аверсі зображений герб, стоїть дата і написано "Україна".

Виготовляли такі монети зі світлої латуні, магнітної сталі, міді, алюмінію і срібла.

Українську монету продають майже за 500 доларів: як виглядає раритетУкраїнську монету продають майже за 500 доларів: як виглядає раритет

Як виглядає українська монета за 12 тисяч гривень

Особливості деяких монет в тому, що гроно добре відчеканена – чотири ягоди в третій грона. Ціна такого примірника може бути ще вище – від 700 до 1000 доларів.

Також в цій серії є монети з карбуванням трьох ягід в грона. Такі монети зустрічаються зі світлої латуні, магнітної або немагнітної сталі, міді, нікелевого сплаву або срібла. Ціна такої монети від 300 до 500 доларів.

Найдорожча монета в 15 копійок 1992 року була продана у 2016 році на аукціоні – це була монета з немагнітної сталі, і колекціонер виклав за неї 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що радянську монету продають за шалені гроші.

А також розповідали про те, що в Україні продають унікальну монету з князем Володимиром.

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