Українську монету продають майже за 500 доларів: як виглядає раритет

На аукціоні для колекціонерів і нумізматів з'явилася Українська монета, яка коштує понад 12 тисяч гривень. Це монета номіналом в 15 копійок 1992 року випуску.

Що це за монета, в чому її цінність і як вона виглядає – читайте в матеріалі нижче.

На аукціоні Violity з'явилася Українська монета номіналом в 15 копійок 1992 року випуску. За тиждень ставки зробили 52 людини, і ціна вже піднялася до 12 тисяч гривень – близько 470 доларів. До закінчення торгів ще два дні й ціна монети може ще зрости.

Як вказує автор лота, ця монета з магнітної сталі та покрита міддю. Її вага становить 2,11 грама.

У каталогах вказується, що ціна цієї монети - не менш як 14 тисяч гривень. У 1992 році була випущена пробна партія монет такого номіналу, але в обіг їх так і не випустили.

На реверсі вказано номінал - 15 копійок, а аверсі зображений герб, стоїть дата і написано "Україна".

Виготовляли такі монети зі світлої латуні, магнітної сталі, міді, алюмінію і срібла.

Як виглядає українська монета за 12 тисяч гривень

Особливості деяких монет в тому, що гроно добре відчеканена – чотири ягоди в третій грона. Ціна такого примірника може бути ще вище – від 700 до 1000 доларів.

Також в цій серії є монети з карбуванням трьох ягід в грона. Такі монети зустрічаються зі світлої латуні, магнітної або немагнітної сталі, міді, нікелевого сплаву або срібла. Ціна такої монети від 300 до 500 доларів.

Найдорожча монета в 15 копійок 1992 року була продана у 2016 році на аукціоні – це була монета з немагнітної сталі, і колекціонер виклав за неї 30 тисяч гривень.