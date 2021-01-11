В украинском заповеднике вымерли 185 журавлей, занесенных в Красную книгу

В заповеднике "Аскания-Нова", который находится в Херсонской области вымерло большое количество журавлей - около 185. При этом данные птицы занесены в Красную книгу.

Директор заповедника заявил, что серые журавли вымерли в течение 7 дней. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

По одной из версий, журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяли фермеры на окружающих полях для борьбы с грызунами.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. На месте происшествия работают сотрудники полиции, Госпродпотребслужбы и экологической инспекции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель".

Напомним, в Молочном лимане, Запорожской области, массово погибла хамса. Сотрудники Азовского рыбоохранного патруля обнаружили на одном квадратном метре от 300 до 500 штук мертвой рыбы.

Ранее в Чернобыльской зоне обнаружили трупы лошадей Пржевальского, которые попались в браконьерские ловушки и погибли. Животные попали в ловушки-петли из металлического троса на крупных копытных.

Ученые Чернобыльского заповедника рассказали, что такие ловушки - самые страшные для животных. При этом на территории Чернобыльской зоны скорее всего такая ловушка не одна.