В українському заповіднику вимерли 185 журавлів, занесених до Червоної книги

У заповіднику "Асканія-Нова", який знаходиться в Херсонській області вимерло велика кількість журавлів - близько 185. При цьому дані птахи занесені в Червону книгу.

Директор заповідника заявив, що сірі журавлі вимерли протягом 7 днів. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

За однією з версій, журавлі могли харчуватися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами.

Зараз лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів. На місці події працюють співробітники поліції, Держпродспоживслужби та екологічної інспекції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 "Забруднення або псування земель".

Нагадаємо, в Молочному лимані, Запорізької області, масово загинула хамса. Співробітники Азовського рибоохоронного патруля виявили на одному квадратному метрі від 300 до 500 штук мертвої риби.

Раніше в Чорнобильській зоні виявили трупи коней Пржевальського, які попалися в браконьєрські пастки і загинули. Тварини потрапили в пастки-петлі з металевого троса на великих копитних.

Вчені Чорнобильського заповідника розповіли, що такі пастки - найстрашніші для тварин. При цьому на території Чорнобильської зони швидше за все така пастка не одна.