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В украинском селе местные собирают обломки вражеских снарядов: что планируют сделать

В Украине в селе сделают мемориал из обломков ракет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Село Будо-Воробьи Житомирской области сильно пострадало от обстрелов российских оккупантов, которые стояли в нескольких километрах от него. В частности, из обломков, которые собирают горожане, староста хочет возвести мемориал.

Все для того, чтобы мемориал был напоминанием детям и внукам о войне, которую начала Россия. Об этом пишет ТСН.

Местная жительница Наталья Пархоменко собрала у себя во дворе части российских снарядов. Оккупанты попали в ее дом, когда они с мужем сидели в летней кухне. Она отметила, что дом стоит, но взрывной волной в марте покрутило стены.

Также сейчас в селе работают подрядчики, которые стеклят окна, латают дыры, но капитальных ремонтов делать пока не будут.

"По нашем селе российские войска делали обстрелы "Ураганами", "Градами", минометами и артиллерией стреляли, кто чем мог", - рассказывает староста Владимир Деняченко.

Сейчас почти сотня домов повреждены обломками, взрывной волной, или прямым попаданием. К тому же местные поврежденные здания разбирают под фундамент и ждут финансирования.

"Государство отстраивает, люди не имеют отношения, они просто зашли, показали дом, показали документы на имущество и бригада восстанавливает", - объясняет староста.

Кроме того, в первые дни войны староста под обстрелами возил хлеб в села, которого уже не было в магазинах. Покупал несколько буханок в Валине и вез людям.

Теперь староста мечтает о памятнике в своей деревне, который будет напоминать детям о войне. Стелу возведут из того, что насобирали с огородов.

Ранее мы сообщали, что в Харькове показали свалку ракет, которыми оккупанты атакуют город и убивают гражданских.

Также мы писали, что в Мариуполе дети показали, что оккупанты сделали с городом.

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Житомирселоснаряд