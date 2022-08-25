В українському селі місцеві збирають уламки ворожих снарядів: що планують зробити

Місцева жителька Наталя Пархоменко зібрала у себе у дворі частини російських снарядів. Окупанти поцілили у її помешкання, коли вони з чоловіком сиділи у літній кухні. Вона зазначила, що дім стоїть, але вибуховою хвилею у березні покрутило стіни.

Також зараз у селі працюють підрядники, які склять вікна, латають дірки, але капітальних ремонтів робити поки не будуть.

"По нашому селі російські війська робили обстріли "Ураганами", "Градами", мінометами і артилеріє стріляли, хто чим міг", - розповідає староста Володимир Деняченко.

Зараз майже сотня будинків пошкоджені уламками, вибуховою хвилею, або прямим влучанням. До того ж, місцеві пошкоджені будівлі розбирають під фундамент і чекають на фінансування.

"Держава відбудовує, люди не мають відношення, вони просто зайшли, показали будинок, показали документи на майно і бригада відновлює", - пояснює староста.

Окрім того, у перші дні війни староста під обстрілами возив хліб у села, якого вже не було в магазинах. Купував кілька буханок у Малині та віз людям.

Тепер староста мріє про пам’ятник у своєму селі, який нагадуватиме дітям про війну. Стелу зведуть з того, що назбирали з городів.