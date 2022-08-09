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В Харькове показали свалку ракет, которыми оккупанты атакуют город и убивают гражданских (видео)

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Харьков, Вторник 09 августа 2022 13:33
В Харькове показали свалку ракет, которыми оккупанты атакуют город и убивают гражданских (видео) В Харькове показали свалку российских ракет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове показали свалку из остатков снарядов, которыми оккупационные войска РФ обстреливают город. Спасатели показали лишь малую часть из собранного.

Видео в Twitter опубликовала экспер по информбезопасности Мария Авдеева.

Так, остатки российских ракет на видео продемонстрировал начальник части гуманитарного разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Игорь Овчарук.

"Так выглядит свалка из "Ураганов", "Торнадо-С", "С-300", "Смерчей", "Градов", "Калибров", которыми оккупанты терроризируют Харьков", - говорится в сообщении.

На видео спасатель подробно показал и рассказал, чем российские оккупанты атакуют украинские города.

Добавим, что в ночь на 9 августа оккупанты снова обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что около 02:10 прогремело по меньшей мере четыре взрыва.

В частности, спасатели смогли обнаружить лишь два последствия ночных прилетов. Оккупанты повредили электроопору и трамвайные рельсы.

Еще один прилет зафиксирован рядом с двухэтажным зданием, которое не имеет отношения к военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично крыша и выбиты окна.

Ранее мы сообщали, что харьковчанин "лайкал" и распространял в сети российскую пропаганду.

Также мы писали, что под Харьковом спасли павлина, который неделю прятался от вражеских обстрелов.

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