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В украинском секонде устроили драку из-за футболки: видео разборок

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Вторник 09 ноября 2021 18:03
В украинском секонде устроили драку из-за футболки: видео разборок Коллаж РБК-Украина: конфликт в секонд-хенде вспыхнул из-за футболки
Автор: Владимир Костырин

В одном из украинских магазинов секонд-хенда покупатели устроили драку, не поделив футболку - одежда раздора приглянулась сразу двум молодым людям, которые не захотели уступать "обновку" друг другу, и в итоге принялись на кулаках выяснять отношения, а сама потасовка попала на видео.

Кадры разместили на Telegram-канале "Одесса Info".

Просьбы других посетителей успокоиться и прекратить бороться драчуны пропускали мимо ушей.

Во время противостояния один из модников повалил другого на коробку с товаром, и собирался было нанести удар. Но тут к дерущимся подошел мужчина в возрасте и просто вытянул из рук молодого человека предмет спора, после чего отошел в сторону.

Как развивались события дальше - остается неизвестным, так как после этого съемка была прекращена.

Стоит отметить, что не ясна точно и локация, где произошел инцидент - в сети называют такие города, как Одесса, Львов и Киев - и когда именно имела место эта потасовка в секонде.

Видео: потасовка в секонд-хенде из-за футболки

В комментариях живо обсуждают ситуацию в магазине, осуждая подобное неподобающее поведение, а также с иронией отмечают, что посетитель, забравший спорную футболку у драчунов, и конфликт прекратил, и сам с "трофеем" остался.

  • А футболка то теперь у деда
  • Стиляги
  • А трофей дед забрал
  • Мужик умный - устранил причину драки, надо бы ее вообще выкинуть. Но это ж свободные идио..., ой, люди, кто им запретит ненавидеть друг друга из-за... футболки. Какими они будут в возрасте этого мужчины - страшно представить.

Напомним, ранее под Днепром в городе Каменское толпа едва не затоптала пенсионерку, штурмуя секонд-хенд.

Также в сеть попадало видео, как в Киеве люди штурмовали секонд-хенд.

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