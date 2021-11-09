В украинском секонде устроили драку из-за футболки: видео разборок

В одном из украинских магазинов секонд-хенда покупатели устроили драку, не поделив футболку - одежда раздора приглянулась сразу двум молодым людям, которые не захотели уступать "обновку" друг другу, и в итоге принялись на кулаках выяснять отношения, а сама потасовка попала на видео.

Просьбы других посетителей успокоиться и прекратить бороться драчуны пропускали мимо ушей.

Во время противостояния один из модников повалил другого на коробку с товаром, и собирался было нанести удар. Но тут к дерущимся подошел мужчина в возрасте и просто вытянул из рук молодого человека предмет спора, после чего отошел в сторону.

Как развивались события дальше - остается неизвестным, так как после этого съемка была прекращена.

Стоит отметить, что не ясна точно и локация, где произошел инцидент - в сети называют такие города, как Одесса, Львов и Киев - и когда именно имела место эта потасовка в секонде.

Видео: потасовка в секонд-хенде из-за футболки

В комментариях живо обсуждают ситуацию в магазине, осуждая подобное неподобающее поведение, а также с иронией отмечают, что посетитель, забравший спорную футболку у драчунов, и конфликт прекратил, и сам с "трофеем" остался.