Под Днепром толпа едва не затоптала пенсионерку, штурмуя секонд-хенд: сеть возмутило видео

В Каменском толпа людей ринулась в секонд-хенд сразу после открытия и сбила с ног пенсионерку, которая также была в очереди, и не выдержала мощный натиск осаждавших торговую точку.

Об этом передает издание " Наше місто ".

Ослепленные желанием как можно поскорее попасть в магазин граждане не сразу заметили упавшую им под ноги женщину.

Пенсионерка спустя несколько секунд самостоятельно начала подниматься, и к ней на помощь поспешили некоторые неравнодушные граждане из очереди и сотрудница секонд-хенда.

Также в сети появилось видео инцидента, снятое очевидцем.

Судя по кадрам, такой ажиотаж шопоголиков, когда люди начали буквально ломиться в магазин сразу после открытия, объясняется акцией -70% на товары, о чем говорит объявление на входе.

Отметим, что несмотря на карантин, около половины покупателей игнорировали требование о масках, а о соблюдении социальной дистанции говорить вообще не приходится.

Видео: Под Днепром люди ломились в секонд-хенд и сбили с ног пенсионерку в очереди

Ролик о досадном случае, который произошел в Каменском на днях, вызвал в сети массу возмущенных комментариев и собрал многие тысячи просмотров. Юзеры также высказывают мнение, что секонд-хенд преимущественно осаждали перекупщики.