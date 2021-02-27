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Под Днепром толпа едва не затоптала пенсионерку, штурмуя секонд-хенд: сеть возмутило видео

Новина українською → Каменское, Суббота 27 февраля 2021 22:43
Под Днепром толпа едва не затоптала пенсионерку, штурмуя секонд-хенд: сеть возмутило видео Под Днепром толпа штурмовала секонд-хенд и сбила пенсионерку в очереди (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Каменском толпа людей ринулась в секонд-хенд сразу после открытия и сбила с ног пенсионерку, которая также была в очереди, и не выдержала мощный натиск осаждавших торговую точку.

Об этом передает издание "Наше місто".

Ослепленные желанием как можно поскорее попасть в магазин граждане не сразу заметили упавшую им под ноги женщину.

Пенсионерка спустя несколько секунд самостоятельно начала подниматься, и к ней на помощь поспешили некоторые неравнодушные граждане из очереди и сотрудница секонд-хенда.

Также в сети появилось видео инцидента, снятое очевидцем.

Судя по кадрам, такой ажиотаж шопоголиков, когда люди начали буквально ломиться в магазин сразу после открытия, объясняется акцией -70% на товары, о чем говорит объявление на входе.

Отметим, что несмотря на карантин, около половины покупателей игнорировали требование о масках, а о соблюдении социальной дистанции говорить вообще не приходится.

Видео: Под Днепром люди ломились в секонд-хенд и сбили с ног пенсионерку в очереди

Ролик о досадном случае, который произошел в Каменском на днях, вызвал в сети массу возмущенных комментариев и собрал многие тысячи просмотров. Юзеры также высказывают мнение, что секонд-хенд преимущественно осаждали перекупщики.

  • В таких "очередях" стоят и толкаются перекупы (новый завоз). Купил джинсы за 100 грн - продал минимум за 400. Футболка за 50 уходит на рынке за 200. А приходишь во второй половине дня и уже свободно. Нет конечно уже вот тех новых и модных с заводскими бирками вещей...
  • Странно, там в основном молодые люди. Неужели дела действительно так плохи, что они не могут себе одежду новую купить? Может там какой-то завоз, чего то? Или на перепродажу набирают?
  • Дикари!
  • Это все перекупы. Потом будут выставлять на продажу в интернет: "Купили нашей принцессе, срезали бирки и не успели поносить".
  • Дичь.
  • Все норм, это просто конец эпохи бедности.

Ранее сообщалось, что в Житомире охранники в магазине ногами избили мужчину, который зашел погреться.

Также мы писали о том, что недавно в Харькове покупатель ударил девушку-кассира ногой в лицо и нарвался на самосуд.

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