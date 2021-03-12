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В Киеве люди штурмовали секонд-хенд: видео давки

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 18:14
В Киеве люди штурмовали секонд-хенд: видео давки В Киеве устроили давку в очереди в секонд-хенд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сняли на видео, как люди штурмовали один из секонд-хендов в день завоза нового товара. Перед входом в магазин выстроилась внушительная очередь, и образовалась сильная давка.

Ролик опубликован 12 марта в Telegram-канале "Х.Киев".

На кадрах можно увидеть, как граждане разных возрастов упорно пытаются протиснуться вперед, некоторые для этого используют локти, другие наваливаются на соседей. Один из мужчин удерживает дверь.

Также показано, что пока киевляне ломятся в магазин, некоторые тем временем пытаются выйти из помещения, что очень непросто.

"Завоз в секонд, классика", - подписаны кадры.

Отметим, что не все люди в очереди в масках, несмотря на карантин, а о соблюдении социальной дистанции в этом случае вообще говорить не приходится.

В каком районе столицы сняли эти кадры и когда именно - не уточняется.

Видео: В Киеве люди устроили давку в очереди в секонд-хенд

Кстати, недавно в сети появилось видео похожей давки в очереди в секонд-хенд в городе Каменское под Днепром. Тогда штурмующие магазин люди едва не затоптали пенсионерку, которая также пыталась попасть внутрь.

Ранее сообщалось, что Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локудаун.

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