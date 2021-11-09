ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В українському секонді влаштували бійку через футболку: відео розбірок

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 18:03
В українському секонді влаштували бійку через футболку: відео розбірок Колаж РБК-Україна: конфлікт у секонд-хенді спалахнув через футболку
Автор: Володимир Костирін

В одному з українських магазинів секонд-хенду покупці влаштували бійку, не поділивши футболку - одяг розбрату сподобався відразу двом молодим людям, які не захотіли поступатися "обновці" один одному, і в підсумку почали на кулаках з'ясовувати стосунки, а сама бійка потрапила на відео.

Кадри розмістили на Telegram-каналі "Одеса Info".

Прохання інших відвідувачів заспокоїтися і припинити боротися забіяки пропускали повз вуха.

Під час протистояння один з модників повалив іншого на коробку з товаром, і збирався було завдати удару. Але тут до "бійців" підійшов чоловік у віці і просто витягнув з рук молодика предмет суперечки, після чого відійшов убік.

Як розвивалися події далі - залишається невідомим, оскільки після цього зйомка була припинена.

Варто зауважити, що не ясна точно і локація, де стався інцидент - в мережі називають такі міста, як Одеса, Львів і Київ - і коли саме мала місце ця бійка в секонді.

Відео: бійка в секонд-хенді через футболку

У коментарях жваво обговорюють ситуацію в магазині, засуджуючи подібну неналежну поведінку, а також з іронією зазначають, що відвідувач, який забрав спірну футболку у забіяк, і конфлікт припинив, і сам з "трофеєм" залишився.

  • А футболка то тепер у діда
  • Стиляги
  • А трофей дід забрав
  • Мужик розумний - усунув причину бійки, треба б її взагалі викинути. Але це ж вільні ідіо..., ой, люди, хто їм заборонить ненавидіти один одного через... футболку. Якими вони будуть у віці цього чоловіка - страшно уявити.

Нагадаємо, раніше під Дніпром у місті Кам'янське натовп ледь не затоптав пенсіонерку, штурмуючи секонд-хенд.

Також в мережу потрапляло відео, як у Києві люди штурмували секонд-хенд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Футбол
LITE
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату