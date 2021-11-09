В українському секонді влаштували бійку через футболку: відео розбірок

В одному з українських магазинів секонд-хенду покупці влаштували бійку, не поділивши футболку - одяг розбрату сподобався відразу двом молодим людям, які не захотіли поступатися "обновці" один одному, і в підсумку почали на кулаках з'ясовувати стосунки, а сама бійка потрапила на відео.

Прохання інших відвідувачів заспокоїтися і припинити боротися забіяки пропускали повз вуха.

Під час протистояння один з модників повалив іншого на коробку з товаром, і збирався було завдати удару. Але тут до "бійців" підійшов чоловік у віці і просто витягнув з рук молодика предмет суперечки, після чого відійшов убік.

Як розвивалися події далі - залишається невідомим, оскільки після цього зйомка була припинена.

Варто зауважити, що не ясна точно і локація, де стався інцидент - в мережі називають такі міста, як Одеса, Львів і Київ - і коли саме мала місце ця бійка в секонді.

Відео: бійка в секонд-хенді через футболку

У коментарях жваво обговорюють ситуацію в магазині, засуджуючи подібну неналежну поведінку, а також з іронією зазначають, що відвідувач, який забрав спірну футболку у забіяк, і конфлікт припинив, і сам з "трофеєм" залишився.