В украинском роддоме годами требовали деньги с рожениц: не кормили и не поили

В украинском роддоме вымогали с женщин деньги (коллаж РБК-Украина)

В роддоме Николаева с рожениц требовали деньги за еду

В роддоме Николаева с рожениц годами требовали деньги за питание в больнице. Женщин не кормили во время пребывания в роддоме и заставляли самим покупать себе еду. Сейчас начато судебное расследование по этому делу, так как после огласки разразился скандал. Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Мила Юрченко.

Активистке пожаловалась на условия в роддоме одна из молодых мам, она показала ей чек на продукты, которые она сама себе купила. В роддоме ее кормить отказывались и требовали деньги.

Родившая женщина также отметила, что когда у нее начинались роды, медперсонал предложил ей на выбор палату - за 1200 грн, за 2000 грн или за 600 грн. Ей сказали, что бесплатных палат в больнице нет.

В роддоме женщин заставляли покупать много расходных материалов и медсредств.

Кстати, в роддоме даже нет питьевой воды, ее нужно покупать. Кроме того, в роддоме отсутствовал ужин и роженицы должны сидеть без еды, хотя многие из них приехали из районов и не имели возможности получать передачи из дома.

"У нас нет ничего платного. Дается завтрак, обед и ужин. Я не знаю, почему она говорит это. Вы можете спросить у людей, у женщин в отделении", - говорил в комментарии главный врач роддома №1 Николаева Евгений Волохов.

В роддоме Николаева с женщин требовали деньги

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