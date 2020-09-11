В українському пологовому будинку роками вимагали гроші з породіль: не годували і не поїли

В українському пологовому будинку вимагали з жінок гроші (колаж РБК-Україна)

У пологовому будинку Миколаєва з породіль вимагали гроші за їжу

В пологовому будинку Миколаєва з породіль роками вимагали гроші за харчування в лікарні. Жінок не годували під час перебування в пологовому будинку і змушували самим купувати собі їжу. Зараз розпочато судове розслідування по цій справі, через те, що після розголосу вибухнув скандал. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Міла Юрченко.

Активістці поскаржилася на умови в пологовому будинку одна з молодих мам, вона показала їй чек на продукти, які вона сама собі купила. У пологовому будинку її годувати відмовлялися і вимагали гроші.

Жінка також зазначила, що коли у неї починалися пологи, медперсонал запропонував їй на вибір палату - за 1200 грн, за 2000 грн або за 600 грн. Їй сказали, що безкоштовних палат у лікарні немає.

В пологовому будинку жінок змушували купувати багато витратних матеріалів і медзасобів.

До речі, в пологовому будинку навіть немає питної води, її потрібно купувати. Крім того, в пологовому будинку відсутня вечеря і породіллі повинні сидіти без їжі, хоча багато з них приїхали з районів та не мали можливості отримувати передачі з дому.

"У нас немає нічого платного. Дається сніданок, обід і вечеря. Я не знаю, чому вона це говорить. Ви можете запитати у людей, у жінок у відділенні", - говорив у коментарі головний лікар пологового будинку №1 Миколаєва Євген Волохов.

В пологовому будинку Миколаєва з жінок вимагали гроші

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