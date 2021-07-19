На украинском курорте "ночные бабочки" устроили эпичную драку за клиента-турка (видео)

Инцидент произошел на трассе рядом с курортным селом.

На кадрах видно, как две девушки более крупного телосложения атакуют худощавую. При этом в ход пошли не только руки и ноги, но и слезоточивый газ.

"Что вы знаете о борьбе за клиента? Был задействован слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств. Офигевший турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность", - написал автор поста.

Видео: Драка "ночных бабочек" на трассе под Одессой

В комментариях пользователи высмеивают комическую ситуацию, а кое-кто напоминает о необходимости легализовать проституцию в Украине.