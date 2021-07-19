На украинском курорте "ночные бабочки" устроили эпичную драку за клиента-турка (видео)

На курорте Бурлачья Балка, что под Одессой, "ночные бабочки" устроили эпичную драку, не поделив клиента-турка.
Об этом в Facebook рассказал журналист Костянтин Андриюк.
Инцидент произошел на трассе рядом с курортным селом.
На кадрах видно, как две девушки более крупного телосложения атакуют худощавую. При этом в ход пошли не только руки и ноги, но и слезоточивый газ.
"Что вы знаете о борьбе за клиента? Был задействован слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств. Офигевший турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность", - написал автор поста.
Видео: Драка "ночных бабочек" на трассе под Одессой
В комментариях пользователи высмеивают комическую ситуацию, а кое-кто напоминает о необходимости легализовать проституцию в Украине.
Ранее мы писали, что "вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой. Появились фото и видео с места инцидента.
Также сообщалось, что в Киеве велосипедист и водитель фуры не поделили дорогу, устроив эпичную драку.