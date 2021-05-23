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"Вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой: фото и детали инцидента

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Киев, Воскресенье 23 мая 2021 10:19
"Вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой: фото и детали инцидента Коллаж РБК-Украина: В Киеве вечеринка закончилась дракой
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве в Шевченковском районе произошла массовая драка, которая стала результатом пьяной "вечеринки" на улице. Полиция приехала, чтобы усмирить участников конфликта, а пострадавшую женщину увезла "скорая".

Об этом информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Сообщается, что инцидент случился на улице Салютная вечером 22 мая. Во время распития алкоголя одной из компаний, неизвестный мужчина ударил женщину и угрожал убить ее мужа.

Женщину с подозрением на перелом ноги отвезли в больницу, а прибывшая на вызов полиция задержала агрессора.

&quot;Вечеринка&quot; в Киеве закончилась массовой дракой: фото и детали инцидента

Фото: В Киеве пьяная "вечеринка" закончилась дракой (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Синька зло. В Киеве на ул. Салютная распитие алкоголя закончилось массовой дракой. Неизвестный мужчина в ходе конфликта ударил женщину, предварительно у женщины перелом ноги. Полиция прибыла оперативно, нападавший задержан. женщину госпитализировали. Муж потерпевшей заявляет, что нападавший угрожал убить его", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи иронизируют, что, мол, "все в порядке, ведь алкоголь легален".

&quot;Вечеринка&quot; в Киеве закончилась массовой дракой: фото и детали инцидента

Фото: В Киеве пьяная случилась массова драка (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали, что в Киеве курьер Glovo устроил драку с водителем прямо посреди дороги. Появилось видео с инцидентом.

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