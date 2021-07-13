В Киеве велосипедист и водитель фуры не поделили дорогу, устроив эпичную драку (видео)

В Киеве водитель фуры и велосипедист не поделили дорогу и устроили эпичную потасовку, порадовав зрелищем проезжающие мимо авто, а также пользователей социальных сетей, куда попало видео.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент случился днем на Троещине. На кадрах видно, что разъяренный велосипедист подходит фуре, вызывая водителя на разборки.

"Киев. Пилоты братаются прямо посреди дороги: Троещина. Перекресток Бальзака и Драйзера. Велосипедист думал, что там есть пешеходный переход", - говорится в сообщении.

В комментариях к видео потасовку между двумя крупными взрослыми мужчинами с юмором назвали "братанием".

"Братались они секунд тридцать, после чего конфликт перешел в менее активную фазу", - рассказывает автор ролика.

Видео: В Киеве велосипедист и водитель фуры не поделили дорогу (dtp.kiev.ua)