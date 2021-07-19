На українському курорті "нічні метелики" влаштували епічну бійку за клієнта-турка (відео)

На курорті Бурлача Балка, що під Одесою, "нічні метелики" влаштували епічну бійку, не поділивши клієнта-турка.
Про це в Facebook розповів журналіст Костянтин Андріюк.
Інцидент стався на трасі поруч з курортним селом.
На кадрах видно, як дві дівчини міцнішої статури атакують худорляву. При цьому в хід пішли не тільки руки і ноги, але і сльозогінний газ.
"Що ви знаєте про боротьбу за клієнта? Був задіяний сльозогінний газ і всі прийоми східних єдиноборств. Офігевший турок не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість", - написав автор поста.
Відео: бійка "нічних метеликів" на трасі під Одесою
У коментарях користувачі висміюють комічну ситуацію, а дехто нагадує про необхідність легалізувати проституцію в Україні.
Раніше ми писали, що "вечірка" в Києві закінчилася масовою бійкою. З'явилися фото і відео з місця інциденту.
Також повідомлялося, що у Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу, влаштувавши епічну бійку.