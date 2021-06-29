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На украинском курорте фотограф перевязал животному пасть и предлагал фото с ним

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Скадовск, Вторник 29 июня 2021 15:19
На украинском курорте фотограф перевязал животному пасть и предлагал фото с ним В Херсоне фотограф предлагал снимок с рептилией (facebook.com.vsluh)
Автор: Людмила Жукова

В Скадовске Херсонской области фотограф на пляже предлагал сделать снимки с замученным животным. Он выгуливал крокодила, у которого пасть была перевязана скотчем.

Об этом сообщает khersonoperativ в Instagram.

Все происходило на оживленном пляже Скадовска. Мужчина-фотограф предлагал отдыхающим сделать кадры с крокодилом, предварительно, перевязав пасть животного скотчем.

"Когда уже закончатся эти игры с животными на пляжах?" - задается вопросом автор поста.

Кстати, отдыхающие совсем не протестуют против экзотического животного на пляже. Наоборот - они с удовольствием подходят с детьми к рептилии.

Пользователи сети возмущаются увиденным и говорят, что фотографа надо наказать за жестокое обращение с животными.

На украинском курорте фотограф перевязал животному пасть и предлагал фото с ним

На украинском курорте фотограф перевязал животному пасть и предлагал фото с нимВ Скадовске мучают на пляже крокодила (instagram.com/khersonoperativ)

Отметим, что с наступлением лета эксплуатация животных в парках и пляжах увеличилась. Но самое печальное, что многие люди дают зарабатывать этим людям, оставляя животных в ужасном положении.

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару

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