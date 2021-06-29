На українському курорті фотограф перевязав тварині пащу та пропонував фото з нею

У Скадовську Херсонської області фотограф на пляжі пропонував зробити знімки з закатованою твариною. Він вигулював крокодила, у якого паща була перев'язана скотчем.

Про це повідомляє khersonoperativ в Instagram .

Все відбувалося на жвавому пляжі Скадовська. Чоловік-фотограф пропонував відпочиваючим зробити кадри з крокодилом, попередньо, перев'язавши пащу тварини скотчем.

"Коли вже закінчаться ці ігри з тваринами на пляжах?"- задається питанням автор поста.

До речі, відпочиваючі зовсім не протестують проти екзотичної тварини на пляжі. Навпаки - вони із задоволенням підходять з дітьми до Рептилії.

Користувачі мережі обурюються побаченим і кажуть, що фотографа треба покарати за жорстоке поводження з тваринами.

У Скадовську мучать на пляжі крокодила (instagram.com/khersonoperativ)

Відзначимо, що з настанням літа експлуатація тварин в парках і пляжах збільшилася. Але найсумніше, що багато людей дають заробляти цим людям, залишаючи тварин в жахливому становищі.