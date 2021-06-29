ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На українському курорті фотограф перевязав тварині пащу та пропонував фото з нею

Новость на русском →
Скадовськ, Вівторок 29 червня 2021 15:19
На українському курорті фотограф перевязав тварині пащу та пропонував фото з нею У Херсоні фотограф пропонував знімок з рептилією (facebook. com. vsluh)
Автор: Людмила Жукова

У Скадовську Херсонської області фотограф на пляжі пропонував зробити знімки з закатованою твариною. Він вигулював крокодила, у якого паща була перев'язана скотчем.

Про це повідомляє khersonoperativ в Instagram.

Все відбувалося на жвавому пляжі Скадовська. Чоловік-фотограф пропонував відпочиваючим зробити кадри з крокодилом, попередньо, перев'язавши пащу тварини скотчем.

"Коли вже закінчаться ці ігри з тваринами на пляжах?"- задається питанням автор поста.

До речі, відпочиваючі зовсім не протестують проти екзотичної тварини на пляжі. Навпаки - вони із задоволенням підходять з дітьми до Рептилії.

Користувачі мережі обурюються побаченим і кажуть, що фотографа треба покарати за жорстоке поводження з тваринами.

На українському курорті фотограф перевязав тварині пащу та пропонував фото з нею

На українському курорті фотограф перевязав тварині пащу та пропонував фото з неюУ Скадовську мучать на пляжі крокодила (instagram.com/khersonoperativ)

Відзначимо, що з настанням літа експлуатація тварин в парках і пляжах збільшилася. Але найсумніше, що багато людей дають заробляти цим людям, залишаючи тварин в жахливому становищі.

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку

Читайте РБК-Україна в Google News
животное
LITE
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди