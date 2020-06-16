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На українському курорті дельфіни припливли до відпочиваючих: відео рідкісного випадку

STYLERЖиття    16.06.2020 - 07:19
На українському курорті дельфіни припливли до відпочиваючих: відео рідкісного випадку
У Кирилівці дельфіни підпливли до людей (фото: pixabay.com)

Відпочиваючі в Кирилівці зняли на відео, як дельфіни припливли до берега

У Кирилівці Запорізької області відпочивальники на Азовському морі були сильно здивовані, коли побачили, що дельфіни дуже близько підпливли до людей. Подібна поведінка не типова для дельфінів в цьому місці, оскільки зазвичай вони намагаються триматися якомога далі від берега і людей.

Відео, на якому видно, як дельфіни підпливли до відпочивальників, опублікувала Лариса Чернявська на своїй сторінці у Facebook.

А до нас дельфіни припливли!!!

Опубліковано Ларисою Чернявської Воскресенье 14 червня 2020 р.

У Кирилівці дельфіни підпливли до людей (відео: facebook.com/Лариса Чернявська)

Причиною того, що дельфіни так близько припливли до берега може бути те, що їх привабила риба та інші "морепродукти". Але, з напливом відпочивальників вони знову можуть поплисти вглиб моря.

Нагадаємо, що під Миколаєвом у річку заплив червонокнижний дельфін. Чорноморську афаліну помітили мешканці села Себино Миколаївської області у річці Південний Буг.

За словами патрульних, дельфін спочатку був сильно наляканий і не хотів йти на контакт. Але через деякий час він все ж заспокоївся і люди зробили спробу повернути його назад в морську воду.

Його вели до моря за допомогою катерів, і дельфін проплив 17 кілометрів акваторії річки в бік Бузького лиману. Коли стемніло, він, на жаль, загубився.

В управлінні Державного агентства рибного господарства підкреслили, що врятувати дельфіна дуже складно, адже для цієї операції потрібно мати в наявності спеціальну техніку.

Раніше на Азовському морі дельфіни вистрибували на берег.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Запорожская область
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