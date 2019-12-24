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В украинском городе запретили ЛГБТ-парад: все подробности

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 20:42
В украинском городе запретили ЛГБТ-парад: все подробности
ЛГБТ-парады в Ровно запретил проводить городской совет (фото: РБК-Украина)

Городской совет Ровно запретил проводить ЛГБТ-парады

Ровенский горсовет наложил запрет на проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые связаны с пропагандой однополых отношений. Об этом сообщают "Вести.ua".

В проекте решения, который предложили представители "Свободы", авторы ссылаются на ст.3 Семейного кодекса Украины, в которой говорится о том, что семья создается на основаниях, которые не противоречат моральным устоям общества.

В Ровно также запрещаются публичные кампании и мероприятия, которые представляют угрозу институту семьи, дискредитируют семейные ценности и содержат элементы сексуального или эротического характера.

Напомним, что на время новогодних праздников в Киеве утвердили порядок проведения массовых общественных мероприятий. Киевский городской совет запретил использовать салюты и фейерверки не только в этом году, а вплоть до окончания войны на Донбассе.

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном Россией Крыму ФСБ отказала украинцу въехать на территорию полуострова, чтобы посетить похороны отца. Мужчине вручили документ, в котором говорится, что ему запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе и Крыма, до 2054 года.

Мужчина отметил, что запрет на такой длительный срок связан с угрозой безопасности Российской Федерации.

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