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В українському місті заборонили ЛГБТ-парад: усі подробиці

STYLERЖиття    24.12.2019 - 20:42
В українському місті заборонили ЛГБТ-парад: усі подробиці
ЛГБТ-паради в Рівному заборонила проводити міська рада (фото: РБК-Україна)

Міська рада Рівного заборонила проводити ЛГБТ-паради

Рівненська міськрада наклала заборону на проведення в місті маршів ЛГБТ-спільнот та інших заходів, які пов'язані з пропагандою одностатевих відносин. Про це повідомляють "Вести.ua".

У проекті рішення, який запропонували представники "Свободи", автори посилаються на ст.3 Сімейного кодексу України, в якій йдеться про те, що сім'я створюється на підставах, які не суперечать моральним засадам суспільства.

В Рівному також забороняються публічні кампанії та заходи, які представляють загрозу інститутові сім'ї, дискредитують сімейні цінності і містять елементи сексуального чи еротичного характеру.

Нагадаємо, що на час новорічних свят у Києві затвердили порядок проведення масових громадських заходів. Київська міська рада заборонила використовувати салюти та феєрверки не тільки в цьому році, а аж до закінчення війни на Донбасі.

Раніше повідомлялося про те, що в окупованому Росією Криму ФСБ відмовила українцю в'їхати на територію півострова, щоб відвідати похорон батька. Чоловікові вручили документ, в якому йдеться, що йому заборонено в'їжджати на територію РФ, в тому числі і Криму, до 2054 року.

Чоловік зазначив, що заборона на такий тривалий термін пов'язаний з загрозою безпеки Російської Федерації.

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