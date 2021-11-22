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В украинском футболе грядут изменения, от которых могут пострадать "Динамо" и "Шахтер"

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Понедельник 22 ноября 2021 19:32
В украинском футболе грядут изменения, от которых могут пострадать "Динамо" и "Шахтер" Фото: в украинском футболе могут произойти изменения (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В следующем сезоне 2022/23 Украинская ассоциация футбола хочет внести изменения в правила проведения внутренних соревнований, а именно установить лимит на арендованных игроков.

Об этом рассказали на спортивном YouTube-канале "ТаТоТаке".

Внести изменения должна сделать сама Украинская футбольная Премьер‑лига, но в Украинской ассоциации футбола готовы и самостоятельно инициировать изменения.

О проблеме начали говорить после матча "Черноморец" - "Динамо", поскольку в состав одесской команды состоит практически полностью игроков, которых арендовали у столичного клуба.

Кроме того, "Черноморец" согласился перенести игру из Одессы в Киев для удобства "Динамо", которое завтра, 23 ноября, будет играть с мюнхенской "Баварией" в матче Лиги чемпионов.

Фактически "Динамо" провело спарринг со своей второй командой и разгромило "Черноморец" со счетом 1:6.

В данное время футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер" критикуют за то, что они отдали в аренду очень много своих игроков "Черноморцу" и "Мариуполю" соответственно.

При этом "Динамо" разрешило "Черноморцу" задействовать арендованных игроков против себя. "Шахтер" заявил, что не будет разрешать этого делать.

"Динамо" и "Шахтер" затронут новые изменения Украинской ассоциации футбола (видео: YouTube)

Напомним, на футбольном матче среди юношей произошла массовая драка.

Мы также писали о том, что в Харькове юный блогер оригинально "заставляет" людей играть в футбол.

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