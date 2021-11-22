В украинском футболе грядут изменения, от которых могут пострадать "Динамо" и "Шахтер"
В следующем сезоне 2022/23 Украинская ассоциация футбола хочет внести изменения в правила проведения внутренних соревнований, а именно установить лимит на арендованных игроков.
Об этом рассказали на спортивном YouTube-канале "ТаТоТаке".
Внести изменения должна сделать сама Украинская футбольная Премьер‑лига, но в Украинской ассоциации футбола готовы и самостоятельно инициировать изменения.
О проблеме начали говорить после матча "Черноморец" - "Динамо", поскольку в состав одесской команды состоит практически полностью игроков, которых арендовали у столичного клуба.
Кроме того, "Черноморец" согласился перенести игру из Одессы в Киев для удобства "Динамо", которое завтра, 23 ноября, будет играть с мюнхенской "Баварией" в матче Лиги чемпионов.
Фактически "Динамо" провело спарринг со своей второй командой и разгромило "Черноморец" со счетом 1:6.
В данное время футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер" критикуют за то, что они отдали в аренду очень много своих игроков "Черноморцу" и "Мариуполю" соответственно.
При этом "Динамо" разрешило "Черноморцу" задействовать арендованных игроков против себя. "Шахтер" заявил, что не будет разрешать этого делать.
"Динамо" и "Шахтер" затронут новые изменения Украинской ассоциации футбола (видео: YouTube)
Напомним, на футбольном матче среди юношей произошла массовая драка.
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