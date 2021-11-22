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В українському футболі настають зміни, від яких можуть постраждати "Динамо" і "Шахтар"

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Понеділок 22 листопада 2021 19:32
В українському футболі настають зміни, від яких можуть постраждати "Динамо" і "Шахтар" Фото: в українському футболі можуть відбутися зміни (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У наступному сезоні 2022/23 Українська асоціація футболу хоче внести зміни до правил проведення внутрішніх змагань, а саме встановити ліміт на орендованих гравців.

Про це розповіли на спортивному YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Внести зміни повинна зробити сама Українська футбольна Прем'єр-ліга, але в Українській асоціації футболу готові і самостійно ініціювати зміни.

Про проблему почали говорити після матчу "Чорноморець" - "Динамо", оскільки до складу одеської команди входять практично повністю гравці, яких орендували у столичного клубу.

Крім того, "Чорноморець" погодився перенести гру з Одеси до Києва для зручності "Динамо", яке завтра, 23 листопада, гратиме з мюнхенською "Баварією" в матчі Ліги чемпіонів.

Фактично "Динамо" провело спаринг зі своєю другою командою і розгромило "Чорноморець" з рахунком 1:6.

В даний час футбольні клуби "Динамо" і "Шахтар" критикують за те, що вони віддали в оренду дуже багато своїх гравців "Чорноморцю" і "Маріуполю" відповідно.

При цьому "Динамо" дозволило "Чорноморцю" задіяти орендованих гравців проти себе. "Шахтар" заявив, що не буде дозволяти цього робити.

"Динамо" і "Шахтар" торкнуться нових змін Української асоціації футболу (відео: YouTube)

Нагадаємо, на футбольному матчі серед юнаків сталася масова бійка.

Ми також писали про те, що в Харкові юний блогер оригінально "змушує" людей грати у футбол.

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