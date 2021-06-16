ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Харькове юный блогер оригинально "заставляет" людей играть в футбол: видео поразило сеть

Новина українською →
Харьков, Среда 16 июня 2021 17:48
В Харькове юный блогер оригинально "заставляет" людей играть в футбол: видео поразило сеть Коллаж РБК-Украина: в Харькове блогер поощряет людей к футболу
Автор: Тетяна Самарук

В городе Харькове юный тиктокер решил напомнить людям о чемпионат Евро-2020 и поощрить их к игре в футбол.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Так, мальчик одет в костюм для игры в футбол дает прохожим пас, чтобы они отражали. Но не все отбивали мяч, кто-то проходил мимо, делая вид, что не замечает. А кому-то наоборот игра юноши повышала настроение.

"Один из адекватных харьковских тиктокеров. Увидите его в парке Горького, дайте ему пас", - подписали видео.

В Сети пользователи пишут, что парень молодец, и это видео вызывает у них улыбку.

  • Миленько
  • Молодец, так держать
  • Ну это еще нормальный Тик-Ток
  • Молодец, это лучший Тик-Ток за сегодня.

Как мы писали ранее, в соцсетях украинцы ярко отреагировали на поражение украинской команды в матче с Нидерландами.

Читайте РБК-Украина в Google News
блогер евро 2020 Футбол
LITE
Праздник 16 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины
Праздник 16 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины