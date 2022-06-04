Украинского воина впервые отпустили за 3 месяца домой. Смотрите, какой сюрприз он сделал дочке

Украинский активист Павел Вышебаба сейчас защищает страну на фронте. Впервые за три месяца он приехал домой - к жене и детям. Он очень соскучился за дочкой, но подготовил ей сюрприз.
Ролик он опубликовал на своей Facebook-странице.
"Дочь не знала, что я приехал на несколько дней. Сюрприз в коробке", - подписал военный под видео.
В ролике вы можете увидеть, как Павел спрятался в коробку, чтобы сделать сюрприз дочке. Реакция малышки просто поражает!
Видео вы можете посмотреть по ссылке.
В комментариях украинцы от всего сердца порадовались за бойца и его семью.
Напомним, что Павел Вышебаба именно тот воин, который покоряет своей поэзией, воюя на фронте. Именно его стих "Тільки не пиши мені про війну" покорил сердца миллионов украинцев.
Также нельзя не отметить стихотворение, посвященное погибшему брату Павла.