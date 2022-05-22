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"Тільки не пиши мені про війну": украинский защитник написал стих, который трогает до слез

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 09:52
"Тільки не пиши мені про війну": украинский защитник написал стих, который трогает до слез Украинский защитник опубликовал проникновенную поэзию (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Украинский военный Павел Вышебаба с позывным "Капелан" защищает страну на Донбассе. На фронте он пишет стихи, которые своей нежностью и чувственностью проникают в душу.

Одну из поэзий он опубликовал на Facebook и посвятил ее маленькой дочери.

Стих датирован 17 мая 2022 года.

***

Тільки не пиши мені про війну,

розкажи, чи є біля тебе сад,

чи ти чуєш коників і цикад,

і чи повзають равлики по в'юну.

Як у тих далеких від нас краях,

називають люди своїх котів?

Те, чого найбільше би я хотів,

щоб не було суму в твоїх рядках.

Чи цвіте там вишня та абрикос?

І якщо подарують тобі букет,

не розказуй, як бігла ти від ракет,

розкажи, як добре нам тут жилось.

Запроси в Україну до нас гостей,

всіх, кого зустрінеш на чужині,

ми покажемо кожному по війні,

як ми вдячні за спокій своїх дітей.

***

Также военный запостил видео, где он читает этот стих, будучи на фронте.

Что известно о бойце

Павел Вышебаба родился в Краматорске, ему 36 лет, сейчас он защищает Украину от российских военных на Донбассе. Он учился на факультете журналистики в Мариупольском государственном университете.

Позывной "Капелан" он получил за то, что в военной столовой попросил постную еду, так как является веганом, а повара думали, что он "капелан бригады".

&quot;Тільки не пиши мені про війну&quot;: украинский защитник написал стих, который трогает до слезПавел Вышебаба на фронте (фото:facebook.com/vyshebaba)

Как мы ранее писали, украинский защитник показал прощальные фото с "Азовстали".

Читайте также, эту фотографию защитника Мариуполя с "Азовсталь" должен увидеть весь мир!

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