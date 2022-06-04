Українського воїна вперше відпустили за 3 місяці додому. Дивіться, який сюрприз він зробив доньці

"Дочка не знала, що я приїхав на кілька днів. Сюрприз у коробці", - підписав військовий під відео.

У ролику ви можете побачити, як Павло сховався в коробку, щоб зробити сюрприз доньці. Реакція малятка просто вражає!

Відео ви можете подивитися за посиланням.

У коментарях українці від щирого серця пораділи за бійця і його сім'ю.