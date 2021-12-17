Украинского депутата суд отправил на 150 часов общественных работ из-за декларации

Как говорится в материалах дела, подсудимая - депутат 7-го созыва Модрицкого сельского совета Дрогобычского района - сознательно проигнорировала заполнение декларации на сайте НАПК вопреки требованиям аб. 2 ч. 2 ст. 45 закона.

"Таким образом, особа совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 366-3 УК Украины, то есть умышленно не подала субъектом декларирования декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции", - указывается в публикации.

В отношение женщины-депутата в начале 2019-го начали производство и дело отправили в суд на рассмотрение.

Кстати, ее депутатские полномочия закончились в день открытия первой сессии 8 созыва Трускавецкого горсовета 1 декабря 2020 года.

"30 ноября 2021 г. между подозреваемой и прокурором в порядке, предусмотренном ст. ст. 468, 469 и 472 УПК Украины, заключено соглашение о признании виновности", - рассказали в суде.

Согласно таким договоренностям, было принято решение и о наказании подсудимой - общественные работы сроком 150 часов с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, или приравнивающейся к этой деятельности, на срок 1 год.

Также отмечается, что женщина ранее не была судима. Во время процесса и расследования мера пресечения обвиняемой не избиралась.

Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде. Женщину также предупредили, что уклонение от назначенных общественных работ грозит ей более строгим наказанием.