Украинского депутата суд отправил на 150 часов общественных работ из-за декларации

Под Львовом суд приговорил депутата сельсовета к общественным работам сроком на 150 часов, а также запретил в течение года работать в органах местного самоуправления и заниматься чиновничьей деятельностью. Всему виной - не поданная декларация о доходах.
Соответствующий вердикт Дрогобычского горрайонного суда опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений в Украине.
Как говорится в материалах дела, подсудимая - депутат 7-го созыва Модрицкого сельского совета Дрогобычского района - сознательно проигнорировала заполнение декларации на сайте НАПК вопреки требованиям аб. 2 ч. 2 ст. 45 закона.
"Таким образом, особа совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 366-3 УК Украины, то есть умышленно не подала субъектом декларирования декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции", - указывается в публикации.
В отношение женщины-депутата в начале 2019-го начали производство и дело отправили в суд на рассмотрение.
Кстати, ее депутатские полномочия закончились в день открытия первой сессии 8 созыва Трускавецкого горсовета 1 декабря 2020 года.
"30 ноября 2021 г. между подозреваемой и прокурором в порядке, предусмотренном ст. ст. 468, 469 и 472 УПК Украины, заключено соглашение о признании виновности", - рассказали в суде.
Согласно таким договоренностям, было принято решение и о наказании подсудимой - общественные работы сроком 150 часов с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, или приравнивающейся к этой деятельности, на срок 1 год.
Также отмечается, что женщина ранее не была судима. Во время процесса и расследования мера пресечения обвиняемой не избиралась.
Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде. Женщину также предупредили, что уклонение от назначенных общественных работ грозит ей более строгим наказанием.
Ранее сообщалось, что нардепы пожаловались на ухудшение уровня жизни, и что зарплаты им не хватает.
Напомним, недавно в Государственной налоговой службе рассказали, что имущество и доходы богатых украинцев будут проверять по новым правилам.