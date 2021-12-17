Українського депутата суд відправив на 150 годин громадських робіт через декларацію

Як йдеться у матеріалах справи, підсудна - депутат 7-го скликання Модрицької сільської ради Дрогобицького району - свідомо проігнорувала заповнення декларації на сайті НАЗК всупереч вимогам аб. 2 ч. 2 ст. 45 закону.

"Таким чином, особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366-3 КК України, тобто умисно не подала суб`єктом декларування декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачено Законом України «Про запобігання корупції", - вказується в публікації.

Стосовно жінки-депутата на початку 2019-го почали провадження і справу відправили до суду на розгляд.

До речі, її депутатські повноваження закінчилися в день відкриття першої сесії 8 скликання Трускавецької міськради 1 грудня 2020 року.

"30 листопада 2021 р. між підозрюваною і прокурором у порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 і 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості", - розповіли в суді.

Згідно з такими домовленостями, було прийнято рішення і про покарання підсудної - громадські роботи строком 150 годин з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, на строк 1 рік.

Також зазначається, що жінка раніше не була судима. Під час процесу та розслідування запобіжний захід обвинуваченій не обирався.

Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді. Жінку також попередили, що ухилення від призначених громадських робіт загрожує їй більш суворим покаранням.