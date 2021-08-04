Украинское блюдо покоряет Азию: и это не борщ!

Почему азиаты полюбили капустняк?

"В Корее, когда мы открыли ресторан украинской кухни под патронатом посольства Украины, в топе продаж был именно капустняк, а не борщ", - рассказал кулинар.

По его словам, дело здесь в том, что украинский борщ был не совсем понятным для жителей этой азиатской страны. А вот капустняк им напомнил суп из острой капусты кимчи тиге.

"Я варил капустняк без пшена, потому что его надо было тоже адаптировать к местным вкусам, потому что иначе корейцы просто бы не ели. Капустняк был на копченых свиных ребрах, наваристый, густой и, конечно, мы делали его очень острым, потому что корейцы едят очень острую пищу", - говорит Ковриженко.

Блюдо не просто очень понравилось корейцам, а стало хитом продаж.

"Если борща мы варили 200 литров в неделю, то капустняка шло где-то до полутонны", - делится повар.

При этом, корейцы, пробуя наше блюдо, очень радовались, что в украинской кухне есть похожее на их блюдо.

"И это очень важно, потому что когда они находят что-то знакомое в другой культуре, им это всегда очень приятно", - добавил он.

Но в то же время, например, в Сингапуре, местные жители очень полюбили борщ, потому что для них, судя по всему, капустняк оказался уж слишком экзотичным.

Что такое капустняк?

Капустняк - это заправочное первое блюдо традиционной украинской кухни. Готовится он преимущественно из свежей белокочанной капусты, которую трут на мелкую терку. Также к блюду часто добавляют пшено и томатную пасту.

В разных регионах Украины капустняки готовят по-разному. Существуют вегетарианские, на бульоне из грибов или жирной свинины. Капустняк можно готовить также на рыбном бульоне.

Капустняк лучше всего подавать горячим свежеприготовленным, с кайенским перцем, хреном, со сметаной, посыпанным измельченной зеленью петрушки или укропом.

Капустняк (фото: wikimedia.org)