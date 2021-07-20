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Клопотенко устроил баттл на военном полигоне с британским поваром: чем удивили шефы

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Вторник 20 июля 2021 18:23
Клопотенко устроил баттл на военном полигоне с британским поваром: чем удивили шефы Коллаж РБК-Украина: Евгений Клопотенко принял участие в гастрономическом батле
Автор: Роман Мирончук

Евгений Клопотенко представил Украину на гастрономическом батле, который прошел на военном полигоне "Широкий Лан", где проходят украинского-британские учения "Казацкая булава 2021". Со стороны Британии был повар Королевского Шотландского полка Ли Вейк.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Соревнования между двумя шефами прошли прямо в поле. Клопотенко решил приготовить главное блюдо всех украинцев - борщ. Ли Вейк взялся за традиционное шотландское блюдо - хагис.

"Оно готовится из микса овечьего сердца, печени, легких. Мы его смешиваем со специями и перловкой, а затем набиваем в желудок овцы", - рассказал британский повар.

За приготовление борща внимательно смотрела украинский военный повар Оксана Лебига. Именно она вместе с помощниками подбирали продукты для Клопотенка.

Секретные ингредиенты

Чтобы борщ получился вкусным Клопотенко добавляет в него рассол из огурцов. Кроме того, он срывает цветы прямо с поля (герань), и кладет в кастрюлю. По его словам, они дадут хороший аромат.

Для приготовления шотландского хагиса Ли Вейк привез из дома перемолотые субпродукты из овцы и перловку. К ним он подал пюре из местных овощей, а также соус из сливок, в которые добавил секретный ингредиент - виски.

Евгений Клопотенко принял участие в гастрономическом батле (видео: YouTube)

Напомним, Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом.

Ранее Клопотенко поделился рецептом старинного украинского блюда.

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Евгений Клопотенко
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