Клопотенко устроил баттл на военном полигоне с британским поваром: чем удивили шефы
Евгений Клопотенко представил Украину на гастрономическом батле, который прошел на военном полигоне "Широкий Лан", где проходят украинского-британские учения "Казацкая булава 2021". Со стороны Британии был повар Королевского Шотландского полка Ли Вейк.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Соревнования между двумя шефами прошли прямо в поле. Клопотенко решил приготовить главное блюдо всех украинцев - борщ. Ли Вейк взялся за традиционное шотландское блюдо - хагис.
"Оно готовится из микса овечьего сердца, печени, легких. Мы его смешиваем со специями и перловкой, а затем набиваем в желудок овцы", - рассказал британский повар.
За приготовление борща внимательно смотрела украинский военный повар Оксана Лебига. Именно она вместе с помощниками подбирали продукты для Клопотенка.
Секретные ингредиенты
Чтобы борщ получился вкусным Клопотенко добавляет в него рассол из огурцов. Кроме того, он срывает цветы прямо с поля (герань), и кладет в кастрюлю. По его словам, они дадут хороший аромат.
Для приготовления шотландского хагиса Ли Вейк привез из дома перемолотые субпродукты из овцы и перловку. К ним он подал пюре из местных овощей, а также соус из сливок, в которые добавил секретный ингредиент - виски.
Евгений Клопотенко принял участие в гастрономическом батле (видео: YouTube)
Напомним, Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом.
Ранее Клопотенко поделился рецептом старинного украинского блюда.