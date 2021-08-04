Українська страва підкорює Азію: і це не борщ!

Українська страва дуже полюбилася жителям Азії. І мова не про борщ, який уже завоював увесь світ своїм оригінальним смаком.
Виявляється, азіатам припав до смаку капусняк! Особливо цю традиційну українську першу страву полюбляють у Південній Кореї.
Про це розповів відомий шеф-кухар і амбасадор української кухні у світі Юрій Ковриженко в ефірі "Радіо Культура".
"У Кореї, коли ми відкрили ресторан української кухні під патронатом посольства України, в топі продажів був саме капусняк, а не борщ", - розповів кулінар.
За його словами, справа тут у тому, що український борщ був не зовсім зрозумілим для мешканців цієї азіатської країни. А от капусняк їм нагадав суп з гострої капусти кімчі тіге.
"Я варив капусняк без пшона, тому що його треба було теж адаптувати до місцевих смаків, бо інакше корейці просто б не їли. Капусняк був на копчених свинячих ребрах, наваристий, густий і, звичайно, ми робили його дуже гострим, тому що корейці їдять дуже гостру їжу", - каже Ковриженко.
Страва не просто дуже сподобалася корейцям, а стала хітом продажів.
"Якщо борщу ми варили 200 літрів на тиждень, то капусняка йшло десь півтони", - ділиться кухар.
При цьому, корейці, пробуючи наше блюдо, дуже тішилися, що в українській кухні є схожа на їхню страва.
"І це дуже важливо, бо коли вони знаходять щось знайоме в іншій культурі, їм це завжди дуже приємно", - додав він.
Але у той же час, наприклад, в Сингапурі, місцеві жителі дуже полюбили борщ, бо для них, судячи з усього, капусняк виявився аж надто екзотичним.
Капусняк - це заправна перша страва традиційної української кухні. Готується він переважно зі свіжої білокачанної капусти, яку труть на дрібну тертушку. Також до страви часто додають пшоно та томатну пасту.
У різних регіонах України капусняки готують по-різному. Існують вегетаріанські, на бульйоні з грибів чи жирної свинини. Капусняк можна готувати також на рибному бульйоні.
Капусняк найкраще смакує гарячий свіжоприготований, із каєнським перцем, хріном, зі сметаною, посипаний подрібненою зеленню петрушки чи кропу.
Капусняк (фото: wikimedia.org)
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