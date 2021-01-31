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Украинский язык может стать официальным в ЕС

Воскресенье 31 января 2021 10:56
Украинский язык может стать официальным в ЕС
Украинский язык планируют сделать официальным в ЕС (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Украинский язык может стать официальным в Европейском союзе, если ведущие научные языковые институты посодействуют. По мнению уполномоченного по защите государственного языка в Украине Тараса Креминя, это поможет укрепить позиции Киева на международной арене.

Как добиться признания украинского языка Европейским союзом и что происходит в Украине после введения скандального языкового закона, омбудсмен рассказал в комментарии Страна.ua

"Это усилит наши позиции на международной арене, а также будет способствовать ее перспективному применению в качестве обязательного в странах ЕС. Сейчас мы ведем переговоры с европейской ассоциацией языковых институций, чтобы Украина получила ассоциированное членство до конца этого года", – заявил Креминь.

Также по его словам, с он получил не менее 186 жалоб о нарушении языкового закона, вступившего в силу в Украине в январе.

"Больше всего жалоб поступило из Киева. В основном эти нарушения касаются вывесок, ценников не на государственном языке, а также отсутствия украиноязычных версий интернет-магазинов", – подытожил чиновник.

Стоит отметить, что несмотря на вступление в силу языкового закона, штрафовать начнут за его нарушение только в следующем году. Когда начнут выписывать штрафы и какими будут суммы – читайте в нашей статье.

Ранее Креминь объяснил, сможет ли клиент общаться на русском после перехода сферы обслуживания на украинский язык.

Также мы писали, на сколько могут оштрафовать за отказ обслуживать на украинском языке, а также на какие сферы деятельности распространяется данный закон

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