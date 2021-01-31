Українська мова може стати офіційною в ЄС

Українська мова планують зробити офіційним в ЄС (колаж: РБК-Україна)

Українська мова може стати офіційною в Європейському союзі, якщо провідні наукові мовні інститути посприяють. На думку уповноваженого із захисту державної мови в Україні Тараса Креміня, це допоможе зміцнити позиції Києва на міжнародній арені.

Як добитися визнання української мови Європейським союзом і що відбувається в Україні після введення скандального мовного закону, омбудсмен розповів у коментарі Страна.ua

"Це посилить наші позиції на міжнародній арені, а також буде сприяти її перспективному застосуванню в якості обов'язкової в країнах ЄС. Зараз ми ведемо переговори з європейською асоціацією мовних інституцій, щоб Україна отримала асоційоване членство до кінця цього року", – заявив Кремінь.

Також за його словами, він отримав не менше 186 скарг про порушення мовного закону, який набрав чинності в Україні в січні.

"Найбільше скарг надійшло з Києва. В основному ці порушення стосуються вивісок, цінників не державною мовою, а також відсутності україномовних версій інтернет-магазинів", – підсумував чиновник.

Варто відзначити, що попри набуття чинності мовного закону, почнуть штрафувати за його порушення тільки в наступному році. Коли почнуть виписувати штрафи і якими будуть суми – читайте в нашій статті.

Раніше Кремінь пояснив, чи зможе клієнт спілкуватися російською після переходу сфери обслуговування на українську мову.

Також ми писали, на скільки можуть оштрафувати за відмову обслуговувати українською мовою, а також на які сфери діяльності поширюється даний закон