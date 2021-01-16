Сфера обслуживания перешла на украинский язык: сможет ли клиент общаться на русском

Омбудсмен объяснил, запретят ли клиентам общаться на русском (фото: РБК-Украина)

В Украине с 16 января вступил в силу законопроект, который обязывает сферу обслуживания полностью перейти на украинский язык общения с клиентами. Но это совсем не означает, что клиенту нельзя общаться на других языках.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил изданию "Сегодня", что клиент может свободно общаться на русском.

"Это не означает, что запрещается общаться на других языках. Когда клиент приходит в супермаркет за продуктами, к парикмахеру подстричься или в аптеку за лекарствами, то на пороге его встретит персонал, обязанный обратиться на государственном языке. Если клиент захочет общаться на русском, венгерском, румынском – никто этого не запрещает. Главное, будет ли возможность у продавщицы или фармацевта это осуществить", - рассказал Тарас Креминь.

Языковой омбудсмен пояснил, что суровые проверки начнутся только в том случае, если языковое законодательство будет злостно нарушаться.

"Контроль касается тех, кто работает в сфере обслуживания. Если продавец будет общаться на украинском, а клиент – на русском, то я думаю, что они найдут взаимопонимание. Если таких продавцов будут тысячи и каждый из них будет убедительно доказывать красоту и значимость украинского языка, то поверьте, в следующий раз такой покупатель придет и будет говорить на украинском", - рассказал эксперт.

Напомним, что украинский язык станет обязательным и для образовательных услуг, медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг. Государственный язык обязателен для ценников, инструкций, технических характеристик, маркировки, билетов, меню и другой документации. При этом информация может дублироваться на других языках (но ее объем не должен превышать объема украинского).

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