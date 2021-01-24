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Новые подробности языкового закона: штрафовать начнут даже не в этом году

Воскресенье 24 января 2021 15:42
Новые подробности языкового закона: штрафовать начнут даже не в этом году
Языковой закон в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Украине приняли языковой закон, который обязует сотрудников сферы обслуживания общаться с клиентами на украинском языке. Какой будет штраф за общение на другом языке, а также когда закон вступит в силу – рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Как сообщается, штрафы за отказ общаться с клиентами на украинском начнут действовать с 16 июля 2022 года. Об этом Тарас Креминь рассказал в интервью Радио Свобода.

По словам языкового омбудсмена, за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 гривень до 6 800 гривень.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и наложен штраф", - отметил Креминь.

Он добавил, что штрафы могут быть обжалованы в суде, и в любом случае, для подобных претензий должны быть приведены доказательства.

"Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет «прославиться» на всю страну, что для них закон - не закон и страна - не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. Поэтому никакие провокации, преследование, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее - у нас таких в штате нет", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Ранее Креминь объяснил, сможет ли клиент общаться на русском после перехода сферы обслуживания на украинский язык.

Также мы писали, на сколько могут оштрафовать за отказ обслуживать на украинском языке, а также на какие сферы деятельности распространяется данный закон.

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