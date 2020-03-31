Украинский врач развенчал миф о жаре и коронавирусе

Коронавирус в Украине инфицировал 548 человек, 13 человек умерли. Многие ученые прогнозировали, что COVID-19 пойдет, когда температура воздуха достигнет +15 градусов. Украинский врач-инфекционист и бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита развенчал этот миф и сообщил, что такого сценария можно не ждать.

Медик считает, что заболеваемость летом уменьшается, так как люди меньше контактируют друг с другом.

"Вирус не любит холод, он любит людей и передается через воздух от больного к здоровому человеку. Почему зимой увеличивается количество респираторных заболеваний? Потому что люди чаще контактируют друг с другом. Насчет тепла – в Таиланде и Сингапуре, где температура воздуха +25...+28, тоже была вспышка коронавируса. Тепло не мешало ему распространяться", – цитирует "Обозреватель" врача.

Врач считает, что летом также усиливается ветер, который не дает вирусу распространяться так быстро, как зимой.

"Так на солнце капельки вируса высыхают быстрее, но летом люди больше находятся на свежем воздухе, расстояние больше друг от друга, есть ветер, поэтому вирус может передаваться так быстро, как зимой", – предположил Курпита.

Как мы ранее писали, Евросоюз выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил надежду, что пандемия не разрушит безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

По данным Министерства иностранных дел, после объявления карантина в страну вернулись 144 тысячи человек. В настоящее время на границе в пунктах пропуска очередей нет.