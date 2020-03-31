Український лікар розвінчав міф про спеку і коронавірус

Коронавірус в Україні інфікував 548 людей, 13 людей померли. Багато вчених прогнозували, що COVID-19 піде, коли температура повітря досягне +15 градусів. Український лікар-інфекціоніст і колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта розвінчав цей міф і повідомив, що такого сценарію можна не чекати.

Медик вважає, що захворюваність влітку зменшується, так як люди менше контактують один з одним.

"Вірус не любить холод, він любить людей і передається через повітря від хворої до здорової людини. Чому взимку збільшується кількість респіраторних захворювань? Тому що люди частіше контактують один з одним. Щодо тепла – у Таїланді та Сінгапурі, де температура повітря +25...+28, теж був спалах коронавіруса. Тепло не заважало йому поширюватися", – цитує "Обозреватель" лікаря.

Лікар вважає, що влітку також посилюється вітер, який не дає вірусу поширюватися так швидко, як взимку.

"Так на сонці крапельки вірусу висихають швидше, але влітку люди більше перебувають на свіжому повітрі, відстань більше один від одного, є вітер, тому вірус може передаватися так швидко, як взимку", – припустив Курпіта.

Як ми раніше писали, Євросоюз виділяє Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив надію, що пандемія не зруйнує безвізовий режим України з Європейським Союзом.

За даними Міністерства закордонних справ, після оголошення карантину в країну повернулися 144 тисячі осіб. В даний час на кордоні в пунктах пропуску черг немає.