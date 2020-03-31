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Комаровский сделал заявление по коронавирусу: у нас нет тотального мора

STYLERЖизнь    31.03.2020 - 09:09
Комаровский сделал заявление по коронавирусу: у нас нет тотального мора
Доктор Комаровский сделал важное заявление о COVID-19 (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, почему в Украине еще нет тотальной эпидемии коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал 480 человек, 11 людей умерли от инфекции. Известный украинский педиатр доктор Комаровский рассказал, почему в нашей стране нет тотальной смертности от COVID-19, как, например, в Италии и Испании.

По словам медика, в Украине подавляющее большинство людей прививают вакциной БЦЖ, поэтому у нас в стране количество смертей не такое катастрофическое.

"Все пытаются найти ответ на вопрос: почему у нас так хорошо? Ну реально, если мы сравним с Италией или Испанией - у нас повального мора нету. Хотя куча народа приезжает из Италии... И в России нет повального мора. И в Беларуси нет... Этого же не спрячешь...", - сказал Комаровский.

Врач отметил, что есть мнение, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует защиту легких.

"Есть такая версия, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует иммунную защиту легких и уменьшает вероятность тяжелых форм коронавирусной инфекции", - подытожил педиатр.

Напомним, на данный момент цифра зараженных коронавирусом в мире уже превысила 700 тыс. человек. За последнюю неделю США обошли Китай и Италию по количеству инфицированных.

Кстати, в Министерстве здравоохранения сообщили, что будут внедрять стандарт "клинической сортировки". Таким образом больных с легкой формой COVID-19 не будут госпитализировать. Эти люди будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

Кк мы ранее писали, украинцам рассказали, как не попасть на крючок аферистов во время карантина.

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