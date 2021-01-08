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Украинский водитель превратил маршрутку в рождественскую резиденцию: горожане в восторге!

Винница, Пятница 08 января 2021 08:33
Украинский водитель превратил маршрутку в рождественскую резиденцию: горожане в восторге!
В Виннице водитель сделал праздничной маршрутку (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Виннице водитель маршрутки решил создать новогоднее и праздничное настроение у себя в салоне. Он украсил транспортное средство огнями и лампочками, а внутри стал раздавать конфеты. Водитель Вячеслав Бровко включает во время пути рождественскую музыку, чем несказанно радует местных жителей, а особенно детей.

По словам Вячеслава, создать праздник на колесах подсказала жена. Вместе они воспитывают четырех усыновленных детей. Поэтому семья решила подарить праздничное настроение и других детям. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Родители рассказывали, что дети с таким удовольствием в садик еще никогда не ехали", - рассказал водитель Вячеслав Бровко.

Пассажиры говорят, что делать счастье для детей не каждый сможет, надо очень любить детей.

Отметим, что водитель создает праздничную атмосферу в автобусе уже не первый год. Так, в этом году пришло решение радовать еще и конфетами.

В Виннице водитель превратил маршрутку в Рождественскую резиденцию

Как мы ранее писали, на популярном курорте редкое природное явление создало сказочный пейзаж.

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