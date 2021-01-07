ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На популярном курорте редкое природное явление создало сказочный пейзаж (фото и видео)

Четверг 07 января 2021 21:21
На популярном курорте редкое природное явление создало сказочный пейзаж (фото и видео)
В Сходнице выпал град со снегом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В четверг, 7 января, когда в Украине православные восточного обряда отмечают Рождество Христово, в Сходнице Львовской области отдыхающие стали свидетелями удивительного природного явления - курорт покрыл "снегоград". После выпадения снега с градом туристам удалось сделать удивительные фотографии пейзажей, усыпанных белыми горошинами.

Фотографии и видео удивительной красоты опубликовало издание "Апостроф".

Погода, которая в последнее время не напоминала зимнюю, на праздник порадовала снегом. Однако осадки были похожи одновременно и на снег, и на град. "Снегоград" застелил землю, превратив удивительную природу курорта в настоящую зимнюю сказку.

На популярном курорте редкое природное явление создало сказочный пейзаж (фото и видео)

На популярном курорте редкое природное явление создало сказочный пейзаж (фото и видео)

На популярном курорте редкое природное явление создало сказочный пейзаж (фото и видео)

В Сходнице выпал град со снегом (фото: apostrophe.ua)

Стоит отметить, что на Рождество снег выпал не только в Сходнице. Снегопады порадовали отдыхающих на курорте Буковель, а также жителей Львова. Правда, в западной столице снег продержался не очень долго. Фотографии и видео настоящей зимней сказки смотрите в нашем материале.

Ранее сообщалось, что накануне Рождества горнолыжный курорт Карпат засыпало снегом, и в сети показали яркие фото и видео.

Также мы писали о том, что синоптики в своем прогнозе до середины января рассказывали, что в Украине ожидается аномальная погода на Рождество и резкое похолодание до -20 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь курортГрадСнегопад

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь