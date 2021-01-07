На популярном курорте редкое природное явление создало сказочный пейзаж (фото и видео)

В Сходнице выпал град со снегом (коллаж: РБК-Украина)

В четверг, 7 января, когда в Украине православные восточного обряда отмечают Рождество Христово, в Сходнице Львовской области отдыхающие стали свидетелями удивительного природного явления - курорт покрыл "снегоград". После выпадения снега с градом туристам удалось сделать удивительные фотографии пейзажей, усыпанных белыми горошинами.

Фотографии и видео удивительной красоты опубликовало издание "Апостроф".

Погода, которая в последнее время не напоминала зимнюю, на праздник порадовала снегом. Однако осадки были похожи одновременно и на снег, и на град. "Снегоград" застелил землю, превратив удивительную природу курорта в настоящую зимнюю сказку.

В Сходнице выпал град со снегом (фото: apostrophe.ua)

Стоит отметить, что на Рождество снег выпал не только в Сходнице. Снегопады порадовали отдыхающих на курорте Буковель, а также жителей Львова. Правда, в западной столице снег продержался не очень долго. Фотографии и видео настоящей зимней сказки смотрите в нашем материале.

Ранее сообщалось, что накануне Рождества горнолыжный курорт Карпат засыпало снегом, и в сети показали яркие фото и видео.

Также мы писали о том, что синоптики в своем прогнозе до середины января рассказывали, что в Украине ожидается аномальная погода на Рождество и резкое похолодание до -20 градусов.