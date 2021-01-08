Український водій перетворив маршрутку в різдвяну резиденцію: городяни в захваті!

У Вінниці водій зробив святковою маршрутку (фото: РБК-Україна)

У Вінниці водій маршрутки вирішив створити новорічне і святкове настрій у себе в салоні. Він прикрасив транспортний засіб вогнями і лампочками, а всередині став роздавати цукерки. Водій В'ячеслав Бровко включає під час шляху різдвяну музику, чим несказанно радує місцевих жителів, а особливо дітей.

За словами В'ячеслава, створити свято на колесах підказала дружина. Разом вони виховують чотирьох усиновлених дітей. Тому сім'я вирішила подарувати святковий настрій та інших дітям. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Батьки розповідали, що діти з таким задоволенням в садок ще ніколи не їхали", - розповів водій В'ячеслав Бровко.

Пасажири кажуть, що робити щастя для дітей не кожен зможе, треба дуже любити дітей.

Відзначимо, що водій створює святкову атмосферу в автобусі вже не перший рік. Так, в цьому році прийшло рішення радувати ще й цукерками.

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