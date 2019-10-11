Украинский театр теней Verba Shadow выступил в Национальной опере

Уникальный украинский театр теней Verba Shadow показал невероятное шоу на сцене Национальной оперы Украины. Финалисты America's Got Talent присоединились к поздравлению лучших учителей Украины на Global Teacher Prize, который был посвящен Дню учителя.

Стоит отметить, что в этом году на сцене чествовали тех педагогов, которые внесли необычайно выдающийся вклад в профессию учителя.

Артисты показали впечатляющую постановку на тему "Игра престолов" под заглавную песню из киносаги.

Театр теней Verba Shadow (фото: пресс-служба)

"Было очень волнительно и ответственно вновь вернуться на сцену Национальной оперы, ещё и в прямом эфире!" - рассказала хореограф и актриса театра теней Verba Shadow Яна Бригинец.

К слову, поздравить учителей пришли также Тина Кароль, выступившая с военным оркестром, ONUKA и победительница шоу "Голос 2019" Оксана Муха.

А группа ТНМК показала перформанс вместе с победителями и финалистами премии прошлых двух лет. Специально для Global Teacher Prize музыканты вместе с учителями записали трек - песню "Прокачай".

Театр теней Verba Shadow выступив на Global Teacher Prize (видео: YouTube/VERBA shadow theatre)